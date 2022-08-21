حدث ليلا| حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي.. وتفاصيل حريق كنيسة جزيرة بدران

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حريق مدمر.. ماذا حدث في كارفور الإسكندرية؟ (تايم لاين بالصور والفيديو)

مع دقات الساعة الثالثة و15 دقيقة عصر اليوم السبت دوت صافرات الإنذار بمول سيتي سنتر "كارفور" بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، بعد نشوب حريق هائل وتصاعد ألسنة الدخان والنيران وسط حالة من الذعر بين الرواد.

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رد حاسم ونهائي.. التعليم تكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي

تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لما يتم تداوله من أنباء على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مرحلة الصف السادس الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.

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"الأرثوذكسية" تكشف أسباب حريق كنيسة مار جرجس بشبرا (بيان رسمي)

كشف القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسباب الحريق الذي نشب منذ قليل بـكنيسة مار جرجس بشارع جزيرة بدران في حي شبرا.

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مصدر ينفي نشوب ماس كهربائي في كنيسة الملاك بالإسكندرية:"شرز بكابل بالشارع" - صورة

نفى مصدر ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن نشوب ماس كهربائي داخل كنيسة الملاك روفائيل بغيط العنب بحي غرب الإسكندرية أدى إلى إخلائها.

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أول تعليق من كاهن كنيسة جزيرة بدران على الماس الكهربائي: "محدش اتخدش"

علق القمص أثناسيوس رمزي، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بجزيرة بدران في شبرا، على حدوث ماس كهربائي حدث بالكنيسة، قائلًا: "لم يحدث شيء ولا يوجد نيران".

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حماية المستهلك: نسبة شكاوى حجز السيارات تمثل أقل من 6%

قال مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، إن نسبة الشكاوى الواردة للجهاز والمتعلقة بأزمة السيارات بدأت العام الجاري تُمثل أقل من 6%.

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تحقيق مصالح المعتمرين.. توجيه مهم من السياحة بشأن رحلات العمرة

أعلنت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الوزارة ستعمل على تسهيل مهمة الشركات في خدمة عملائها من المعتمرين، وستتدخل لإزالة أية مشاكل تواجه الموسم.

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وزيرة الهجرة تكشف كواليس العثور على الفتاة المصرية المختفية في ألمانيا

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كواليس تحرك الوزارة والسفارة المصرية في برلين للوصول إلى الطالبة المصرية التي تواترت أنباء عن اختفائها في العاصمة الألمانية برلين بمواقع التواصل الاجتماعي.

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صندوق التنمية الحضارية: إجراء قرعة علنية للعائدين لمثلث ماسبيرو خلال 20 يومًا

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه تم توفير العديد من البدائل للأسر التي كانت تقطن منطقة مثلث ماسبيرو قبل الشروع في تطويرها.

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"أكسيوس": واشنطن تحاول طمأنة إسرائيل بشأن اتفاق محتمل مع إيران

قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن سعت في الأيام الماضية إلى طمأنة إسرائيل بأنها لم توافق على تنازلات جديدة مع إيران وأن الاتفاق النووي ليس وشيكا.

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