أبرز معلومات عن مشروع قانون تجريم انتهاك حرمة الموتى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، لمناقشة مشروع القانون المقترح من النائب أيمن أبو العلا ، لاستحداث مادة جديدة بـ قانون العقوبات، لمواجهة جرائم انتهاك حرمة الموتى.

ويرصد مصراوى أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

مشروع القانون يعرف انتهاك حرمة الموتى ب : كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى.

استحدث مشروع القانون، عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمية.

تضمن مشروع القانون، تشديد عقوبة انتهاك حرمة الموتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضمن مشروع القانون، تشديد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعى، لتكون الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات.

جاء مشروع القانون بعدما شهدت واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد الأشخاص التقط صورا وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكارا وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسيء إليه.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حرمة الميت وحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها.