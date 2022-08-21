شكرا لقرائتكم خبر عن أول سبتمبر.. انطلاق معرض أهلا مدارس لتوفير مستلزمات الطلاب بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة معرض"أهلا مدارس" 2022، إعتبارا من أول سبتمبر المقبل ويستمر إلى 10 سبتمبر بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

يتضمن المعرض، طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 30%، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، وتوفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب، كما يتضمن المعرض جناح خاص لطرح الأحذية والملابس "يونيفورم" لطلاب المدارس.

وسيشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس، كما ستشارك شركات الاتصالات توفير الانترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، ومشاركة كبرى الشركات لطرح أجهزة الكمبيوتر وأجهزة لاب توب.

ويأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، كما وجه الوزير بمد المعرض بكافة المستلزمات طوال فترة إقامته حيث سيشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة الى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس .