شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتماد والرقابة الصحية: إطلاق منصة Elab لمعايير اعتماد المعامل الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إطلاق منصة Elab التعليمية لمعايير اعتماد المعامل الطبية "كأول منصة رقمية من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط وافريقيا.

وقالت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل اليوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022.

ويشارك في المؤتمر الصحفى الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.