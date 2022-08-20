محافظة القاهرة تبدأ تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة بدء تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك ضمن الجهود الحكومية التى تبنت هذه المبادرة فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذه المبادرة غير المسبوقة على المستوى العالمي تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئى متكامل ومستدام داخل المحافظة وذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف .

وأشار محافظ القاهرة أنه تنفيذُا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وبرئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الدول الأطراف بإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية بالمبادرة، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة ، سيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من 21 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر 2022، على الرابط http://www.sgg.eg وسيقوم منسق المحافظة ومسئول بوزارة التخطيط بإستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادى لكيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة في 15 سبتمبر بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها ، مهيبًا بالجميع سرعة المشاركة فى المبادرة وسرعة التسجيل من خلال الموقع .

وأضاف محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى تأكيداً على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محليُا ودوليًا .

وأوضح محافظ القاهرة أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم ترشيح عدد من المشروعات الخضراء والذكية فى إطار المبادرة، وتقوم لجنة فنية بمراجعة وتصنيف المشروعات وتحديد المشروعات ذات الأولوية لربطها بجهات التمويل ضمن المبادرة الوطنية، مع تشكيل لجنة من المحافظة والوزارات المعنية والمجلس القومى للمرأة.

وأوضح محافظ القاهرة أن المنافسة ستتم بين المحافظات لاختيار 18 مشروعًا ، بحيث يتم حشد التمويل اللازم للمشروعات الفائزة وجذب الاستثمارات والإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ ( كوب 27 ) الذى ستستضيفه مصر فى نوفمبر 2022، لافتاً إلى أن إختيار المشاريع الفائزة سيكون مقروناً بمعايير متعددة أولها أن تكون مشاريع خضراء أو ذكية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والمعايير البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة .