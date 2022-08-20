التعليم: فتح موقعنا الإلكترونى و6 مقار للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رمضان محمد مدير المركز القومى للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، إن أكثر من 30 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتائجهم فى الثانوية العامة، وهذا لا يمثل أى قلق للوزارة مقارنة بأعداد طلاب امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أن 10 آلاف طالب رسبوا فى الامتحانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن 90% من الطلاب أقروا بأن ليس لهم حقوق فى التظلمات ونتائجهم سليمة، والبعض شكك فى النتيجة.

وأشار إلى أنه تم فتح الموقع الإلكترونى للوزارة و6 مقار للاطلاع على تظلمات الثانوية العامة، مناشدا أولياء الأمور عدم التوجه إلى مقر التظلمات إلا بعد الحصول على رسالة من الوزارة.

وتابع أن معظم الطلاب الذين جاءوا إلى مقر التظلمات بدون موعد أدى إلى حدوث زحام شديد، مشيرا إلى أنه يوجد مقار لتقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وشدد مدير المركز القومى للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، على أنه يجب التزام كل طالب بموعد الرسالة المخصصة من الوزارة، ومقر التظلمات المخصص له، قائلا: «مازلنا نفحص نتائج طلاب الثانوية العامة مع الاستمرار فى تلقى التظلمات».

وقدم الشكر إلى وزارة الداخلية والجهات المعنية على تأمين المقار الخاصة بالتظلمات والتعامل بود واحتواء الطلاب وامتصاص غضبهم.