"موته قدام عنيا وايديه كانت غرقان بدمه".. لماذا قتل مالك عقار "ملاك عزبة النخل"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

كشفت "س. س" عاملة في محل كوافير في منطقة عزبة النخل، اللحظات الأخيرة في حياة "ملاك. ع" ـ صاحب المحل ـ قبل قتله طعنا بآلة حادة "سكين" على يد "محمود. م" مالك عقار، حيث أن الأخير عاتب الأول على وضع "يافطة محل" أعلى الرصيف أمام المنزل ووقع بين الطرفين مشاهدة كلامية تعدى بعدها كل منهما على الأخر.

وقالت العاملة بمحل الكوافير في بث مباشر لـ "الخليج 365" إن صاحب العقار استل سلاح أبيض "سكين" عقب فض المشادة التي وقعت بينهما، وبادره المجني عليه بطعنه نافذة في الصدر وطعنة في شريان القلب بالرجل سقط غارقا في دمائه على إثرها: "قطع له القميص والسلسلة اللي لابسها وعورة في صدره وبعدين قتله قدامنا في الشارع". على حسب قول الشاهدة على الواقعة والعاملة بمحل المجني عليه.

وأوضحت العاملة أن الجاني عقب ارتكابه للجريمة، دلف لمنزله ليرتدي ملابسه وعاد مرة أخري للشارع "كانت ايديه غرقانه دم راح غسلها ورجع تاني".

وتابعت العاملة أن الأهالي حاولوا إسعاف المجني عليه لكن دون جدوي "الناس وقفته راح وقع منهم تاني"، معلله أن أحد الشهود سأل الجاني أنت مبسوط كده يعني! .. ليرد عليه الأخير "محدش ليه دعوة".

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا مفاده بوقوع مشاجرة بين صاحب محل ومالك عقار أسفرت عن سقوط قتيل، قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ مكان الجريمة وبالفحص تبين العثور على جثة "م.ع"، غارقا في دمائه.

تحريات الأجهزة الأمنية أوضحت أن المجني عليه والمتهم يوم الواقعة نشبت بينهم مشادة كلامية تحولت لمشاجرة استل خلالها الأخير سلاح أبيض "سكين" وبادر المجني عليه بطعنة في الجسم أوقعته قتيلا في الحال، أمكن ضبط المتهم بعد ساعات من هروبه، وباستجوابه اعترف بارتكابه الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم للنيابة العامة.