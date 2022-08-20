حماية المستهلك: نسبة شكاوى حجز السيارات تمثل أقل من 6%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، إن نسبة الشكاوى الواردة للجهاز والمتعلقة بأزمة السيارات بدأت العام الجاري تُمثل أقل من 6%.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الخليج 365»، أن الـ94٪ المتبقين تُمثل شكاوى متعلقة بالسلع الغذائية والأدوية ومشاكل الأسواق المحلية في مصر.

وأشار إلى أن رئيس الجهاز يأخذ يوميا 10% عينات عشوائية من الشكاوى العامة التي يستقبلها الجهاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى، والتي تتعلق بارتفاع الأسعار أو احتكار سلع معينة ويتابعها بنفسه مع المواطنين.