​أحمد كريمة: أشجع الزمالك.. ولا أتمنى ضعف النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنَّه من أقدم مشجعي نادي الزمالك قائلًا: تمم الله بخير للزمالك، وللنادي الأهلي إن شاء الله سوف تتعافى.. ولا أتمنى الشر للنادي الأهلي، لأنَّ ضعفه يؤدي إلى ضعف الكرة في مصر، علاوة على أنَّه لا يتمنى الشر لأي نادٍ آخر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية له، أنَّه ألَّف كتابًا بعنوان "أخلاقيات الأعمال الرياضية"، إلا أنه لم يُطبع حتى الآن، وأنه يهديه لنبذ التعصب الكروي، موضحًا أنَّه عاصر عمالقة لاعبي كرة القدم.

وأشار إلى أنَّه أصدر كتابًا آخر بعنوان "الترويح عن النفس"، إذ خصَّصَ فيه مشروعية الألعاب الرياضية بضوابط ما عدا المصارعة والتايكوندو، لافتًا إلى أنه يُحب لاعبي كرة القدم كافة.