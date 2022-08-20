التموين: اتجاه لمد فترة تسجيل أرقام المحمول لأصحاب البطاقات مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن هناك اتجاها لمد فترة تسجيل أرقام الموبايل الخاصة بأصحاب البطاقات التموينية، من خلال قرار يصدر عن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، عقب انتهاء المدة المحددة في 30 أغسطس الجاري.

وأضاف مدكور في تصريحات صحفية، أنه لم يتم وضع أي إجراء لاتخاذه ضد من لم يقم بتسجيل رقم محمول حتى الأن، مؤكدا أن من لم يسجل الآن سيأتي فيما بعد ليسجل رقم هاتفه وهو مضطر لذلك فإذا حدث تلف أو فقدان للبطاقة سيحتاج لرقم الهاتف عند استخراج بديل.

وأكد مستشار وزير التموين، أن صاحب البطاقة التموينية الذي لم يقم بتسجيل رقم هاتف محمول، قد يجد نفسه بدون بطاقة لمدة شهر أو شهرين عند تلف أو فقد البطاقة، بسبب عدم وجود رقم محمول مسجل، مطالبا جميع حاملي البطاقات التموينية بسرعة التسجيل، خاصة وأن الأمر ليس له علاقة بحصر فواتير الهاتف أو إيقاف الدعم بسبب ارتفاع تلك الفواتير.

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