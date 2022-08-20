توفيق عكاشة: نجيب ساويرس أحد أشد الوطنيين تعصبا لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

علق الإعلامي توفيق عكاشة، على ما قال إنه "هجمة شرسة على رجل الأعمال نجيب ساويرس".

وقال عكاشة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن المهندس نجيب ساويرس أحد أنظف رجال الأعمال في مصر، مضيفًا: ساويرس رجل وطني من أشد الوطنيين تعصبا لمصر، ولهذا السبب يهاجم المنافقين والمتلونين نجيب لأنه رمز النزاهة والشرف".

وأضاف: "من هو رجل الأعمال الذي يقدم لمصر في الخارج ما لايستطيع رجل أعمال آخر تقديمه نهائيًا، إنه المهندس نجيب ساويرس الوطني المصري الصعيدي الأصيل، وكل اللجان تشتم فيا عادي جدًا، لا يفرق معايا أنا أذكر الحق والله على ما أقول شهيد".

وكان عكاشة نشر تدوينة ضمت تصريحات له عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" قال فيها: "أقولها بأعلى صوتي هل كل رجل أعمال ناجح ومن أسرة عريقة لها تاريخ واستطاع بذكائه أن يطور وينجح ويتحول إلى رجل اقتصاد عالمي ويصنف وسط كبار رجال الأعمال في العالم ومعه أسرته تكون كل مشكلته أنه مصري يحارب نجاحه ابناء بلده ووطنه من الفاشلين والحاقدين الذين لم يستطيعوا تحقيق أي نجاح سوى في النفاق والفتنة والتحريض والحقد الرهيب بينما رجل الأعمال هذا قدم لمصر مالا يستطيعوا هم تقديمه بل لم يستطيع أحد في مصر منذ عام 2004 وحتى اليوم من رجال الأعمال المصريين تقديمه سوى المهندس نجيب ساويرس وأسرته".

وأضاف: "نجيب ساويرس له أعمال وطنية ضخمة ستذكر في موعدها ولكن لابد أن يعلم الجميع أن اقتصاد ألمانيا وأمريكا والدول الاقتصادية الكبرى كله قائم على رجال الأعمال ونحن هنا نعاني من أزمة اقتصادية ونحارب رجال الأعمال بأي منطق يقبل هذا فهل نحن باحثيين عن مصلحة الوطن أم باحثيين عن تدميره وتدمير قلاعة الاقتصادية الخاصة العالم الثري الرأس مالي يدعم رجال الأعمال لديهم ونحن هنا نشتري معول لكي ندمر به رجال الأعمال لدينا بمرجعية يسارية اشتراكية فشلت".

وأوضح: "وسقطت هل نحن عقلاء مثقفين أم جهلاء مجانيين إلى كل محترم يثق في كلامي نجيب ساويرس قدم أعمالًا وطنية لمصر لا استطيع ذكرها.. سلامًا إلى الصعيدي الأصيل نجيب ساويرس والله على ما أقول شهيد".