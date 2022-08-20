رئيس اتحاد عمال مصر الجديد يكشف أبرز أولويات العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد جبران، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها وستكون على رأس أولوياته.

جاء ذلك عقب تكليف مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،في اجتماعه ظهر اليوم السبت، محمد جبران نائب رئيس الاتحاد ،رئيس النقابة العامة للبترول قائما بأعمال رئيس اتحاد العمال.

وقال جبران في أول تصريحات صحفية له اليوم، إن الملفات تشمل التالي:

- ترتيب بيت العمال من الداخل.

- الإدارة الأمثل لموارده ومؤسساته.

- التعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج لخدمة التنمية في مصر.

- الدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية للعمال.

- المشاركة في كافة القرارات والحوارات التي تخص القضايا والتحديات التي تواجه العمال.

- المتابعة المستمرة مع القواعد العمالية.

وانعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد وأكبر الأعضاء سنا، لاختيار قائم بأعمال لحين إجراء انتخابات، بعدما ترك حسن شحاتة رئاسة الاتحاد، لتوليه حقيبة وزارة القوى العاملة في إطار التعديل الوزاري الذي حدث السبت الماضي وطال 13 وزيرا من حكومة د. مصطفى مدبولي.

وتقرر عقد جمعية عمومية يوم 6-9-2022 لمناقشة بعض الملفات التنظيمية.