​"العميل الخفي".. سر وسيلة جديدة من حماية المستهلك لمراقبة وكلاء السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أن الجهاز بدأ في أخذ عينات عشوائية من أسماء الحاجزين لدى الوكلاء للمتابعة المباشرة معهم للتأكد من استلامهم السيارات بأسعار الحجز دون إضافة أي زيادات عليها من الوكلاء.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الجهاز سيستخدم عددًا من العملاء يُطلق عليهم "عملاء مخفية"، يذهبون للوكلاء لحجز وشراء السيارات منهم والتأكد من بيعها دون إضافة أي زيادات مالية عليها.

وأكد أن "العملاء المخفية" ستكون مهمتهم الرئيسية إبلاغ الجهاز بما يدور بينهم وبين الوكلاء أثناء عملية حجز أو شراء السيارة، مؤكدة أنه في حالة وجود ارتفاع في السعر يتم إحالته لنيابة الشئون المالية والتجارية بتهمة السلوك الخادع وعدم الالتزام بقرار جهاز حماية المستهلك.

وأوضح المصدر أن هناك فرق بين التاجر والوكيل بالنسبة لأزمة السيارات، لافتة إلى أن التاجر تتواجد لديه السيارات بمعرفته سواء إذا قام بشرائها من الوكلاء أو من أي جهه أخرى، أما الوكيل يقوم باستيراد السيارات أو يصعنيها محليا بمعرفته.