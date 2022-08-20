وزير الصحة يتفقد مستشفى أبوقير العام ويُشيد بمعدلات إنشاء المبنى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية والتطوير، بمستشفى أبوقير العام، بمحافظة الإسكندرية، مشيدا بنسبة الإنجاز التي اقتربت من 100%.

جاء ذلك خلال جولة الوزير لمحافظة الإسكندرية، لتفقد ومتابعة معدلات التنفيذ بخطط التطوير ورفع الكفاءة، علاوة على متابعة انتظام المنشآت الصحية، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزير تفقد المبنى الجديد بقسم الطوارئ، والذي يتكون من دور أرضي، بمساحة 500 متر، و 3 طوابق أخرى، تشمل غرف (عزل، عناية مركزة، جراحة، انعاش رئوي) بالإضافة إلى غرف للأطباء وصالة تمريض، مع تجهيز قسم عناية الأطفال بسعة 4 أسرة وحضانتين.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد وحدة الحروق وعناية التجميل، بسعة 5 أسرة رعاية، وغرفتين للعمليات، و12 سريرا داخليا، كما تفقد غرفة الأشعة التشخيصية الحديثة، علاوة على تفقد الأقسام الداخلية للمستشفى والاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى المقيمين.

ولفت إلى أن المستشفى يضم 3 مبان، بطاقة استيعابية 129 سريرا، بالإضافة إلى 34 كرسيا للغسيل الكلوي، و23 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، ويخدم مليوني نسمة من سكان محافظة الإسكندرية، ومركزي إدكو ورشيد بمحافظة البحيرة، وبعض مدن محافظة كفر الشيخ، مضيفا أن المستشفى يقدم خدمات الفحص الطبي، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة).

رافق الوزير - خلال جولته - الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطي العلاجي، والدكتور عناني إسماعيل القائم بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية.

يُذكر أن وزير الصحة قام بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد مستشفى شرق المدينة، ثم صدر المعمورة، وأبوقير التخصصي التابع لهيئة التأمين الصحي.