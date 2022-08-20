القومى للامتحانات: التصحيح إلكترونى ونسبة تغيير النتيجة لطلاب الثانوية ضئيلة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد رمضان، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، إن نسبة أعداد طلاب الثانوية العامة المتقدمين بتظلم لا تذكر، مقارنة بالعدد الإجمالى للطلاب الذين أدوا الامتحانات، والذين تجاوز عددهم 700 ألف.

وأضاف مدير المركز القومى للامتحانات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى، أن نسبة حصول طلاب الثانوية على درجات بعد التظلم ضئيلة؛ لأن التصحيح إلكترونى، وتمت مراعاة كامل الدقة فيه، مؤكدًا فى الوقت نفسه أحقية الطالب وولى الأمر، فى الاطلاع على ورقة الامتحان، ويتم اعلان النتيجة سريعا على الموقع الالكترونى والأمور تسير بشكل جيد.

وتابع مدير المركز القومى للامتحانات، أن الطالب يتقدم للتظلم عن طريق الموقع الإلكترونى، ثم تتم بعد ذلك عملية جدولة الطلاب على مواعيد، وإرسال المواعيد لهم على نفس الموقع الإلكترونى الذى تقدموا بالتظلم فيه.