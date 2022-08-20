شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" توقع عقود إنشاء مناطق تجارية جديدة فى 3 محافظات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة بعد غدا الاثنين عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية جديدة، تتضمن مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة داخل ثلاث محافظات هى "الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ"، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وتشتمل المناطق اللوجستية مشروعات وأنشطة تجارية متنوعة.



الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وبحضور الوزراء محافظي المناطق ذات الشأن .