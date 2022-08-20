شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية من عمر 6 شهور فى "المصل واللقاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت وزارة الصحة والسكان بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوى لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر وذلك نظرا لأهميته فى الحماية من الإصابة بـ4 فيروسات متوقع انتشارها.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن اللقاح متوفر فى فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وفى العديد من الصيدليات العامة.

وناشد الدكتور حسام عبد الغفار، المواطنين بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية لموسم الشتاء بفاكسيرا، مضيفا أن لقاح الأنفلونزا قديم ومعروف ونسبة كفاءته فى منع الإصابة بالمرض من 50 لـ 60% ونسبة كفاءته فى الإصابة الشديدة من 80 لـ 90%.

وقال عبدالغفار "، إنه لا يوجد أى موانع لتلقى اللقاح الخاص بالأنفلونزا الموسمية، إلا فى حالة وجود حساسية من مركبات اللقاح، مطالبًا الجميع من كبار السن والشباب وغيرهم بتلقى اللقاح طالما لا يوجد ما يمنع لافتا إلى أن توافر اللقاح فى الصيدلية لا يعنى تلقيه هناك، مشيرًا إلى أنه يجب أخذ العقار بواسطة طبيب، وتلقى اللقاحات فى الصيدليات أمر ممنوع قانونًا.

كانت وزارة الصحة أكدت أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغير من الأمراض التنفسية.