شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتفقد حقلا إرشاديا بالغربية لصنف الأرز الجديد سوبر 300 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد انتهاء جولته في محافظة كفر الشيخ الحقل الارشادى بمحافظة الغربية لصنف الأرز الجديد سخا سوبر 300، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة في الغربية والدكتور حمدى الموافى مدير المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والسوبر .

وقال القصير، إن صنف الأرز الجديد سخا سوبر 300 عالي الإنتاجية، ويتحمل للملوحة، وقصير العمر، حيث إن فترة النمو 115 يوما، ويحتاج إلى الرى كل 8 أيام، ونسبة استهلاكه للمياه أقل من 4000 متر مكعب، وبالتالي يصبح مثله مثل أي محصول آخر في استخدام المياه.

وأكد القصير على الباحثين أهمية حضوره يوم حصاد المحصول من أجل تقييم التجربة على الطبيعة للتوسع فيها مستقبلا.