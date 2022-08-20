تمهيدًا لـ COP27.. توجيه من رئيس النيابة الإدارية بشأن القضايا المتصلة بالبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

وجه المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية بسرعة إعداد بيان تفصيلي بالقضايا التي تناولت موضوعات ذات الصلة بالبيئة كالتعدي على الرقعة الزراعية، أو التعدي على نهر النيل، أو مخلفات المصانع، أو مخلفات المحاصيل الزراعية، وغيرها من حالات الاعتداء ذات الصلة بالبيئة خلال أعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن التوجيه يأتي من منطلق دور النيابة الإدارية في محاربة الفساد الإداري والمالي ومعالجة أوجه القصور الوظيفي والتصدي لكافة صوره.

كما يأتي التوجيه في ضوء قرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي باجتماعها العاشر المنعقد بتاریخ ۲۰۲۲/۷/۱۹ برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل بتكليف الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد دراسات ومقترحات في ضوء إحصائيات الجهات والهيئات القضائية للقضايا ذات الصلة بالبيئة تمهيدًا لمؤتمر قمة المناخ (COP27) المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.