وزير الصحة يقطع زيارته للمنشآت الطبية بالإسكندرية ويتابع تقديم الخدمات الطبية في حريق كارفور

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات المتواجدة في المحيط الجغرافي للحريق في منطقة محرم بيك.

وأفاد «عبدالغفار» إنه فور الإبلاغ عن الحريق تم الدفع ب12 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى سيارة إمداد طبي، موضحا انه تم تقديم الخدمات الاسعافية بموقع الحادث.