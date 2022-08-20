شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تُعين السفير محمد إدريس عضوا بالمجموعة الاستشارية لصندوق بناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر سكرتير عام الأمم المتحدة، قراراً بتعيين السفير محمد إدريس، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة بنيويورك، كعضو للمجموعة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام لمدة عامين، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

هذا، ويأتي إختيار السفير إدريس تكليلاً لجهوده أثناء رئاسة مصر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام العام الماضي، وتأكيداً لريادة مصر في تعزيز فاعلية هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ إنشائه عام 2005، حيث أنه وفقاً لقرار الجمعية العامة المُنشئ لصندوق بناء السلام، يقوم سكرتير عام الأمم المتحدة باختيار وتعيين 10 أعضاء للمجموعة الاستشارية من مرشحي الدول الأعضاء الذين يتمتعون بالخبرة المطلوبة في مجال بناء السلام.

ويتولى أعضاء اللجنة الاستشارية دوراً هاماً في تقديم المشورة لسكرتير عام الأمم المتحدة حول برامج وأنشطة صندوق بناء السلام وفقاً للطلبات التي تقدمها الدول الأعضاء، كما يُشرف على تنفيذ برامج الصندوق، التي يوجد جزء كبير منها في القارة الأفريقية.

جدير بالذكر أن هذه المرة الرابعة التي يتولى فيها مصري عضوية اللجنة الاستشارية لصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، مُمثلاً للدول الأفريقية، وهو ما يُدلل على مكانة مصر الرائدة في دعم جهود بناء السلام على المستوين الأممي والأفريقي.