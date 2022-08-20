شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: لا إصابات فى حريق مركز تجاري بالإسكندرية والمبانى لم تتأثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الداخلية عدم وجود إصابات أو أي تأثير للمبنى بسبب حريق أحد المراكز التجارية في الإسكندرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بتاريخ اليوم 20 الجارى من السيطرة على حريق نشب بأحد المراكز التجارية بالإسكندرية وإخماده.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في التكييف المركزى أعلى سطح مبنى المركز التجارى من الخارج امتد إلى "مظلة" خاصة بإحدى البوابات. وتمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر فى الأرواح أو التأثير على المبنى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.