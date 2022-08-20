شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمضاد حيوى بالأسواق.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية، من وجود عبوات مغشوشة من دواء مضاد حيوي، يسمى ميجاموكس، تصنيع شركة الجزيرة للصناعات الدوائية واستيراد شركة حكمة.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها أن العبوات المغشوشة المحتمل تواجدها بالسوق من ميجاموكس تحمل رخصة تشغيل رقم 215177، مشيرًا إلى أن هذا التحذير جاء بناء على ما ورد للهيئة من الشركة صاحبة المستحضر عن احتمال وجود عبوات مغشوشة منه بالسوق.

وأوضحت هيئة الدواء، أن الفرق بين العبوات المغشوشة والأصلية من المستحضر في بيانها كالتالي: وجود خط أسود في منتصف العلبة الأصلية، في المقابل لا يوجد هذا الخط في العلبة المغشوشة.

ويذكر أن دواء ميجاموكس، هو عبارة عن مضاد حيوي، يستخدم لعلاج التهاب الأذن والحلق، وكذا التهابات الجهاز التنفسي السفلي، والتهابات المسالك البولية، كما يستخدم مع بعض الأدوية العلاجية الأخرى علاج الإصابة بجرثومة المعدة.



