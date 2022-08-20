محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية دور ثان بنسبة نجاح 87.4 %

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح بلغت 87.4 %، حيث تقدم للامتحان 38447 طالبا وطالبة حضر منهم 30507 نجح منهم 26671 طالبا وطالبة . كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح بلغت 91.3% والإعدادية المهنية بنسبة نجاح62.5% . كما اعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت 83% .