ادعى وفاتها بتسرب غاز.. حبس المتهم بقتل زوجته في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس سائق "توك توك"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ في اتهامه بقتل زوجته خنقًا بسبب خلافات زوجية بدائرة مركز الصف.

كشفت تحقيقات النيابة كذب رواية المتهم بأن زوجته توفيت نتيجة الاختناق بسبب تسرب غاز، وإنما هو من أقدم على خنقها وقتلها بعد نشوب مشاجرة إثر خلافات زوجية بينهما.

كانت البداية بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى باستقبال ربة منزل في العقد الثالث من عمرها جثة هامدة وبها آثار خنق، وادعاء زوجها تعرضها للاختناق إثر تسرب غاز داخل مسكنهما الكائن بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبمناقشة الزوج، أفاد بتعرض زوجته للاختناق إثر حدوث تسرب غاز داخل منزلهما ولا يشتبه في وفاتها جنائيًا، وبمواجهته بتقرير مفتش الصحة وتحريات المباحث بوجود خلافات متكررة مع زوجته وبتضييق الخناق عليه، أقَّر بقيامه بخنق زوجته خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية ومحاولته إبعاد المساءلة القانونية عنه بقوله إنها تعرضت للاختناق إثر تسرب غاز.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.