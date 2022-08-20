حاول ذبحه لسرقة "تروسيكل".. النيابة تطلب التحريات في التعدي على شخص بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شخص بالتعدي على شاب بسلاح أبيض، وإصابته بجرح ذبحي في منطقة الرقبة لسرقة التروسيكل الخاص به في الطريق بمنطقة دهشور بدائرة مركز شرطة البدرشين؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

واستعلمت النيابة عن حالة الشاب المصاب؛ للاستماع لأقواله حول الواقعة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على أحد الأشخاص ملقى بالطريق وبه آثار ذبح بمنطقة دهشور بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على شاب مصاب بحرج ذبحي في منطقة الرقبة، أصل إقامته مدينة الحوامدية، كما تبين بالفحص اختفاء "تروسيكل" المصاب وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.