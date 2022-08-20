الأمن العام: ضبط 1712 قضية مخدرات بمضبوطات بلغت 40 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1712 قضية اتجار في المواد المخدرة، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن في مجال مكافحة المخدرات، عن كمية من مخدر البانجو، وزنت (331,727 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (254,671 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (50,653 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القات، وزنت (45,600 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (7,518 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس.

وضبط قضية غسل أموال بلغت إجمالياً قرابة (40 مليون جنيه) متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي (34 مليون جنيه).

وفي مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 345 قضية بإجمالي 359 متهمًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.