أبرزهم قتل وسرقة بالإكراه.. كشف غموض 89 حادث في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، في مجال الأمن العام، ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 27 متهمًا اعترفوا بارتكاب 12 حادث سرقة متنوع، و260 قضية أحداث، وكشف غموض 89 حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 135متهماً.

وتنفيذ 585917 حكم قضائي، بينهم 2308 حكم جناية، و204722 حكم حبس، و297911 حكم غرامة، و80976 مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.