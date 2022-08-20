المرور X أسبوع: ضبط 996 ألف مخالفة ورفع 323 سيارة متهالكة من الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحرير 996972 مخالفة مرورية، منها 290295 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، ورفع (323 سيارة - 53 دراجة نارية)، وضبط 8880 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط 1333 مخالفة أجهزة صوتية، و1695 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 3548 مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص، وضبط 3928 مخالفة ملصقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.