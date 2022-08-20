بـ 90 كيلو حشيش.. سقوط عنصري إجرامي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عنصر إجرامي، وبحوزته حوالى 90 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة في الإسكندرية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده داخل مخزن "مستأجر" كائن بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 90 كيلو جرام - 2000 قرص مخدر – 2 هاتف محمول - مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.