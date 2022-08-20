تكليف محمد جبران بالقيام بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كلف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، للقيام بأعمال رئيس الاتحاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر الاتحاد العام بالقاهرة، لاختيار قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام، خلفا للرئيس السابق حسن شحاتة، الذي ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة، في التعديلات الوزارية التي طالت 13 وزيرا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يوم السبت الماضي.

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وخالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، رشحا نفسيهما للقيام بأعمال رئاسة الاتحاد.

وأضاف البدوي لمصراوي: من المتوقع أن تستمر مهام القائم بالأعمال منصب رئاسة اتحاد عمال مصر حوالي 3 أشهر، على أن يتم انتخاب رئيس جديد فيما بعد لقيادة الاتحاد.

وكان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن النقابات العامة، لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد.​