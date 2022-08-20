القوى العاملة: تحرير 161 محضرا لمنشآت مخالفة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، تفتيش 336 منشأة وعمل 35 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية خلال شهر يوليو الماضي.

وبحسب بيان اليوم، أسفر التفتيش عن تحرير 161 محضرا، وعمل 3 ندوات توعية، وبحث 108 شكاوى عمالية، كما استخرجت 2260 شهادة قياس مستوى المهارة، و2220 رخصة مزاولة الحرفة.

وقامت المديرية،في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 300 منشأة، دوري، وعمل 39 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 298 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 85 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 168 شكوى في نفس المجال، تم استيفاء 66 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 102 شكوى.

وأشار ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية، إلى أن المديرية عينت 3804 شباب منهم 56 من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 9241 راغب عمل منهم 150 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 1152 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأضاف أن المديرية تلقت 150 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 82 شكوى مرحلة من شهر يونيو، وتم بحث 108 شكاوى منها، وتبقت 124 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة، صرفت المديرية منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة، حيث قدمت الرعاية الاجتماعية لـ 77 عاملا بإجمالي 198 ألف جنيه، وتسجيل 180 عاملا جديدا واستخراج كارنيهات لهم.

وتابع مدير المديرية: في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 22 أجنبيا، وتلقي 40 طلب ترخيص لأول مرة، و25 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

​