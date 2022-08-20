"عمال مصر" يبحث اختيار القائم بأعمال رئيسه خلفا لحسن شحاتة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بمقر الاتحاد العام بالقاهرة ، لانتخاب قائم بأعمال رئيس الاتحاد العام، خلفا للرئيس السابق حسن شحاتة، الذي ترك المنصب بعد أن تولى حقيبة وزارة القوى العاملة، في التعديلات الوزارية التي طالت 13 وزيرا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي يوم السبت الماضي.

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وخالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العاملة للعاملين بالصناعات الغذائية، رشحا نفسيهما للقيام بأعمال رئاسة الاتحاد.

وأضاف البدوي لمصراوي: من المتوقع أن تستمر مهام القائم بالأعمال منصب رئاسة اتحاد عمال مصر حوالي 3 أشهر، على أن يتم انتخاب رئيس جديد فيما بعد لقيادة الاتحاد.

وكان حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عقد الأسبوع الماضي اجتماعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلين عن النقابات العامة، لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد .

ودعا الوزير ، الأعضاء إلى سرعة اختيار قائم بعمل رئيس الاتحاد العام وفق ما نص عليه قانون المنظمات النقابية واللائحة التنفيذية له حتى تستمر عجلة العمل داخل الاتحاد .