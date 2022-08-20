القوى العاملة تشارك في جلسة مشروع الخط الأخضر للقطار السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، مع ممثلي الهيئة القومية للأنفاق وجميع قيادات الأجهزة التنفيذية والمجتمعية وأصحاب المصلحة بالمحافظة في جلسة التشاور الجماهيرية الخاصة بعرض نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع الخط الأخضر للقطار السريع (العين السخة - مطروح).

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاستكمال كافة المشروعات التي تساعد على إتمام استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتطوير في كافة الأعمال.

وقال ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير المديرية، إن جلسة التشاور بحثت التأثير البيئي والاجتماعي على العمالة المشاركة في هذا المشروع، وتم طرح ومناقشة جميع نقاط المشروع والإيجابيات والسلبيات، وكيفية مواجهة أي معوقات محتملة والآثار المترتبة على الخطوات التنفيذية منذ البدء في المشروع وحتى الانتهاء منه سواء من الناحية البيئية أو الاجتماعية ودور الجهات الشريكة في التعاون على إنجاز المشروع.

وأشاد مدير المديرية في البداية بأهمية المشروع ودوره في التنمية المستدامة ودخول مصر عهد جديد في مصاف الدول الكبرى التي تعتمد وسائل النقل الجماعي الحديثة ثم تناول عدة نقاط خاصة بالعمالة المشاركة في هذا المشروع، وأهمية التركيز على رعاية العمالة القائمة على العمل في المشروع خاصة من العمالة غير المنتظمة، وأهمية توفير جميع سبل الراحة والرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

كما تم عرض دور مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في التعاون مع الجهات القائمة على المشروع لتوفير العمالة المطلوبة كدور أساسي ومهم لضمان حماية حقوق هذه العمالة وضمان التنفيذ على أكمل وجه مع شركاء التنمية في هذا المشروع الحضاري.