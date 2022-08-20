ممشى سياحي بالجيزة.. صور وفيديو لترعة المريوطية بعد التطوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورا لأعمال تطوير ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، تحت عنوان "من مكب نفايات.. إلى ممشى سياحي يليق بالمصريين".

وطورت محافظة الجيزة ترعة المريوطية من مظهر غير حضاري إلى كورنيش سياحي جمالي يليق بالمكانة المهمة للمنطقة السياحية باعتبارها أحد المداخل الرئيسية للمناطق الأثرية بالمحافظة.

يأتي ذلك بالتزامن مع أعمال التطوير التي تشهدها الجيزة لتطوير المتحف المصري الكبير والأهرامات.

كانت المحافظة وضعت خطة لتطوير ترعة المريوطية بعد تلقى شكاوى كثيرة من المواطنين حيث تمت تغطية 200 متر من الترعة والاستفادة منها في إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية تتبع أحدث النظم الحديثة للقضاء على أي معوقات مرورية بالمنطقة.

وأوضحت المحافظة أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تخطت 200 مليون جنيه، وتم مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.