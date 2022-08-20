رئيس "الأسقفية" يختتم جولة بكنائس أيرلندا ويعود للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

اختتم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، جولته بكنائس أيرلندا الشمالية بالمملكة المتحدة وعاد إلى القاهرة.

وتضمنت زيارة رئيس الأساقفة لأيرلندا الشمالية قضاء خلوة روحية مع بعض مطارنة وأساقفة الكنيسة الأنجليكانية بالعالم من بينهم مطارنة شيلي والإكواردور وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وذلك بدعوة من مؤسسة CMS الأيرلندية.

وقال رئيس الأساقفة: شاركت في الصلاة بكنيسة هيلسبرو الأنجليكانية حيث قدمت عظة الأحد كما التقى الأساقفة المشاركون برعايا كاتدرائية سانت آن الأنجليكانية بالعاصمة الأيرلندية الشمالية بلفاست.

وأعرب رئيس الأساقفة عن تقديره لدور مؤسسة CMS الأيرلندية التي تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية والتعليمية والتثقيفية بالكنائس مشيدًا بالشراكة التي تجمعها بالكنيسة في مصر.​