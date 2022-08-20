القصير: استنباط أصناف زراعية مقاومة للأمراض والملوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أطلق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز بمحطة بحوث سخا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ومركز البحوث الزراعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ كفرالشيخ، حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة من المحصولين، والمبشرة مبكرة النضج، والمقاومة للأمراض، والتي تتحمل التغيرات المناخية المختلفة.

وأكد وزير الزراعة: هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة، ذات الإتتاحية العالية، لدعم المزارعين، وزيادة دخولهم، وتنمية ثروة مصر الزراعية، فضلا عن التوسع في البحوث التطبيقية لزيادة الإنتاج.

وأكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يشهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي، ومتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يتعلق بملف الأمن الغذائي، لافتا إلى أنه في ظل تلك التوجيهات من المقرر أن تكون كافة التقاوي معتمدة بحلول عام 2023، وذلك ضمن خطط التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية من أهم الدول في مجال استصلاح الصحراء، وهناك مشروعات قومية كبرى في هذا المجال أطلقها الرئيس السيسي، وعلى رأسها الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى الخير، فضلا عن مشروعات الاستصلاح في جنوب الصعيد، ووسط سيناء، ومشروعات توفر المياه من مصادر متعددة، بجانب مشروعات التوسع الرأسي لاستناط أصناف جديدة عالية الإنتاحية وغير شرهة للمياه ومقاومة للأمراض والإجهاد البيئي ومقاومة أيضا للملوحة والاحتياجات المائية.

وأكد القصير أن مصر لديها مراكز متقدمة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وملف الصادرات الزراعية المصرية يشهد تنافسية في الأسواق العالمية، متابعا: هناك إقبال كبير من مختلف دول العالم على الصادرات الزراعية المصرية، وعلى وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات والرد عليها بقوة.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة وفي إطار توجيهات الرئيس السيسي لدعم المزارعين، نسقت مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من مصانع الأعلاف، لشراء محصول الذرة من المزارعين، بأسعار تنافسية، في إطار ضمان تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، بما يساهم في زيادة دخولهم، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه القصير، الشكر، للباحثين لجهودهم المبذولة والمشرفة في تطبيق البحوث الزراعية لتحقيق الإنتاحية العالية واستنباط المحاصيل الجديدة المبشرة عالية الإنتاجية المقاومة للأمراض والإجهاد البيئي والملوحة، معربا عن أمله للتوسع في هذه البرامج وتوصيلها للمزارعين.

ومن جهته أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن التعاون المثمر والجاد مستمر بين المحافظة ووزارة الزراعة في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مشيدا بالجهود التي يبذلها الباحثون بمحطة البحوث الزراعية في سخا، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة بالمحافظة.