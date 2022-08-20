شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقا فى مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، السبت، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، جراء الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقا فى مقديشو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا الأبرياء.

وتعرب مصر، حكومةً وشعباً، عن عميق تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولذوي الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

كما تؤكد مصر على تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق في هذا المُصاب الأليم، مؤكدةً رفضها التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.