شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة توعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل الحدائق العامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الحرص على حماية الشباب من تعاطى المخدرات ورفع وعى الأطفال بخطورة التدخين، يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ مبادرة تحت عنوان "بالألوان هنكافح الإدمان"، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" في الحدائق العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة، لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بأساليب إبداعية، أيضا تنفيذ أنشطة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن المخدرات وإبراز أضرارها، ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

وتتضمن الأنشطة التوعوية للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين والإدمان، منها لعبة "المتاهة" وهي إحدى الألعاب التي تنشط العقل وتحفز على التفكير، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير في الطريق الصحيح ولكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين، ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التي تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي في كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول الى بر الأمان بشكل يجذب الطفل .

كذلك " فكر .. شارك .. قرر" وهى عبارة عن لوحة كبيرة بها مجموعة من الحروف غير المرتبة وتحفز الطفل على التفكير لتجميع بعض الكلمات المرتبطة بتنمية مهاراته الحياتية مثل" صحتك أمانة .. لا للتدخين"، كما يتضمن أنشطة فنية ورسومات للتلوين، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، وأيضا لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء، بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة، ويحقق أهدافة، ويفكر بشكل سليم، ويتخذ القرار الصحيح ، كذلك توعية الشباب من زوار الحديقة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، باستمرار تكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية، كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان .

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة لرفع الوعى لدى الأطفال بخطورة التدخين ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان وحماية الشباب من تعاطى المخدرات، حيث يتم تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية في الحدائق العامة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات بمختلف المحافظات.



مبادرة "بالألوان هنكافح الإدمان"

جانب من مبادرة "بالألوان هنكافح الإدمان"

مبادرة توعوية بخطورة التدخين والإدمان

مبادرة توعوية

أنت أقوى من المخدرات

المبادرة

الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان داخل الحدائق العامة

الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة الإدمان