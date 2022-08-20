شكرا لقرائتكم خبر عن المعاهد الأزهرية تبحث إقامة المقرأة القرآنية لمعلمى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،والقائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، بمديري شئون القرآن بالمناطق الأزهرية، في إطار استعدادات الإدارة العامة لشئون القرآن للعام الدراسي الجديد، وأكد رئيس القطاع على اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور محمد الضويني ، وكيل الأزهر، بتعليم القرآن الكريم لطلاب المعاهد الأزهرية وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، وأهمية تشجيع الطلاب على الحفظ والإتقان، وتعلم أحكام التلاوة، وناقش الاجتماع ضرورة التنمية المستدامة لقدرات محفظي القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية، ومحفظي مكاتب التحفيظ؛ لرفع مستواهم العلمي والمهني، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال حضور الدورات التدريبية الحديثة التي يقدمها القطاع ويشرف على تنفيذها، وأوصى بإنشاء مشروع: (المقرأة القرآنية الأزهرية لمعلمي الأزهر الشريف) ومتابعة حضور المعلمين لتلك المقارئ، وانتقاء أفضل المقرئين المتخصصين من المعلمين والموجهين لقيادتها، كما أكد على أهمية ورش العمل القرآنية للارتقاء بمستوى التلاوة لدى الطلاب وضرورة الاستعانة والاستفادة من الوسائط الإلكترونية الحديثة.

كما ناقش الاجتماع استعدادات المناطق الأزهرية لانطلاق مسابقة فضيلة الإمام الأكبر للقرآن الكريم، ومستجدات المسابقة للعام الدراسي الجديد، والعمل على الارتقاء بها حتى تصل إلى المستوى المنشود، كما وجه بضرورة ميكنة أعمال الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم على مستوى الجمهورية في إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة، وشدد على ضرورة سد العجز في معلمي القرآن الكريم، والتخطيط للاستفادة المثلى من العدد المتاح، وعدالة توزيع المعلمين حتى يتم الاستفادة القصوى من معلمي القرآن الكريم.