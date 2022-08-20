شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توضح كيفية اختيار أسماء محطات المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا اليوم، بشأن ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية تحت عنوان "النقل تتعاون مع رجال أعمال لتسمية محطات مونوريل بأسمائهم مقابل تحمل تكاليف الإنشاء"، حيث أشار بيان الوزارة إلى أنه في إطار الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني والتجاري والتسويقي الأمثل لمحطات المونوريل ووسائل النقل الجماعي الحديثة الأخرى، فإنه يتم التعاقد مع شركات أو جامعات أو مؤسسات أو بنوك لتسمية المحطات بأسماء تلك الكيانات أو المؤسسات وليس بأسماء رجال الأعمال المالكين لتلك الشركات أو المؤسسات، إلى جانب تسمية عدد من المحطات بأسماء عدد من الرموز الوطنية مثل المشير طنطاوى والمستشار هشام بركات وذلك تخليداً لأسمائهم لما قدموه من أعمال وطنية عظيمة في سبيل خدمة الشعب المصرى.

كما أوضح بيان الوزارة، أنه بشأن ما تناولته عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "إحالة 11 من قيادات السكك الحديدية إلى النيابة العسكريه"، فقد أشار البيان إلى أن من تم تحويلهم للنيابة العسكرية هم الخارجون عن القانون الذين قاموا بسرقة صناديق الإشارات ومهمات السكة الحديد، والتجار الذين قاموا بشراء تلك المسروقات منهم، وذلك بتهم تخريب ممتلكات عامة وإرهاب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالأمن القومي.

وأهابت وزارة النقل بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة، والحصول عليها من مصادرها الرسمية حتى لا تتسبب تلك الأخبار المغلوطة في إثارة البلبلة لدى الرأي العام.