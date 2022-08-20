شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 33 كشكا مخالفا بحرم الدائرى والكيت كات وإمبابة والبراجيل بالجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز المدن لإزالة تعديات المحال والأكشاك والباعة الجائلين بالطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتوفير حرم امن لسير المواطنين .

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة نفذت من خلال حي شمال الجيزة وبالتعاون مع شرطة المرافق حملات مكبرة بميدان الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد ومنطقة البراجيل وامبابة لتحقيق الانضباط حيث تم إزالة 33 كشك ومحل وفاترينة مقامة بالمخالفة بنهر الطريق العام كانت تمثل مظهر غير حضاري وتحدث إعاقات للحركة المرورية.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الحملات ضمت إزالة 15 محل وكشك وفاترينة مقامه بالمخالفة بقطاع المنيرة الغربية بطريق البراجيل بجوار وأسفل الطريق الدائرى في اطار جهود تحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعديات علي الطريق العام وتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتيسير حركة المركبات.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 7 محالات و أكشاك مقامة بالمخالفة بنهر الطريق متعدية علي خط التنظيم منذ سنوات بمنطقه الكيت كات بالإضافة إلى إزالة 11 كشك وفاترينة ومحل وتعديات بالمنطقه خلف مسجد خالد بن الوليد بإمبابة و رفع 800 حالة إشغال للمحال والباعه الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتوازي مع الدفع بفرق النظافة لرفع المخلفات الناتجة عن الحملة والتي تقدر بحوالي 10 طن مخلفات .

وفي نفس الإطار واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع امبابة والتي تم خلالها إزالة 75 تاندة وتعدي لمحلات وحواجز حديدى لحجز اماكن انتظار السيارات بالطريق العام بمنطقة ارض الجمعية ورفع 220 حالة أشغال للباعه الجائلين ذلك ضمن سلسلة الحملات اليومية التي تشهدها الأحياء والمراكز والمدن .

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الاحياء والمراكز بمواصلة جهود إزالة التعديات والاشغالات من الطريق العام وتوفير حرم امن لسير المواطنين وشن حملات مكبرة يوميا لتحقيق الانضباط .