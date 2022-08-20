شكرا لقرائتكم خبر عن "دور الحماية القانونية لحق المؤلف".. رسالة دكتوراه بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت جامعة حلوان درجة الدكتواره، للواء عاصم على أحمد الشريف مساعد وزير الداخلية للمصنفات، بعد مناقشة رسالته بعنوان "دور الحماية القانونية لحق المؤلف في مكافحة جرائم تقنية المعلومات عبر الوسائل الرقمية".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، وحضر المناقشة عددا من أساتذة الجامعة والنواب والطلاب، وبعض الصحفيين.