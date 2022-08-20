شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أولوية لفحص 11 ألف تظلم لطلاب الثانوية الراسبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصا من الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، تم توجه أماكن التظلمات بالمحافظات بإعطاء أولوية لفحص التظلمات المقدمة من طلاب الثانوية العامة الراسبين، والبالغ عددها 11 ألف تظلم.

وأكدت الوزارة، أنها حريصة على حصول كل طالب على حقه، مشيرة إلى أنه جاري تحديد مواعيد الاطلاع لباقي الطلاب الذين تقدموا بطلبات تظلم، وسيتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالي:

وتهيب الوزارة، بأبنائها الطلاب بعدم التوجه إلى أي مقر لفحص التظلمات إلا من خلال المواعيد المحددة والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات.