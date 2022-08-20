شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام من 240 لـ232 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول فى الثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023 من 240 درجة إلى 232 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوي العام بـ40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور .

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة مع الحفاظ علي المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.