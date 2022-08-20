شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب أولوية هامة فى استراتيجية الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة الإنتاج الحربي بتخريج الدفعة الثالثة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي 2021/2022، حيث تخرج عدد 142 مهندسا ومهندسة بتخصصاتها المختلفة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء)، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، كما حضر الحفل عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتم إجراء الاحتفال بمسرح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمته بالحفل بالتوجه بخالص التقدير للوزير السابق المهندس محمد أحمد مرسي، لما قدّمه من جهود خالصة ومثمرة للإرتقاء بالقطاع، حيث لم يألو أي جهد للنهوض بالإنتاج الحربي والوطن ككل من منطلق إحساسه النابض بالمسؤولية وحسّه الوطني، كما توجه "محمد صلاح" له بالشكر على ما قدّمه له من دعمٍ كاملٍ عندما كان يشغل منصب مستشار الوزير وكذا عندما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مسيرته المهنية خلال الفترة المقبلة فالمهندس محمد أحمد مرسي يمثل قيمة وطنية كبيرة وكان نموذجاً فريداً فى الإدارة وساهم فى تطوير وتحديث الوزارة وهو ما سيساعد فى المستقبل على استكمال المسيرة بحيث تشهد كافة قطاعات الوزارة تطويراً وتحديثاً مستمراً.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة يتم الاحتفال بطلبة الأكاديمية المتميزين بمختلف المجالات والتخصصات تقديراً لتفوقهم وإحتفاءً بما قاموا بإنجازه خلال العام الدراسي الماضي، لافتا إلى أن تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا وجود قيادة علمية حكيمة واعية وصاحبة رؤية مستقبلية واعدة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم إهتماماً شديداً بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفني بمصر، وذلك من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة التي تمتلكهُا، حيث تسعى لربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة وتطوير منظومة التصنيع والإنتاج من خلال الأذرع التعليمية التابعة لها وذلك من منطلق إيمانها بأهمية ذلك للمساهمة في نهضة الوطن فبخلاف الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة تشمل منظومة التعليم بالإنتاج الحربي مدرستين ثانويتين للتكنولوجيا التطبيقية لمرحلة التعليم المتوسط والكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفنى للصناعات المتطورة لمرحلة التعليم فوق المتوسط، وتحرص الوزارة على تأهيل خريجي منشآتها التعليمية لخوض غمار سوق العمل فور تخرجهم متسلحين بالمهارات والقدرات التى تمكنهم من تطوير أفكارهم وتصميم وتنفيذ المشروعات وتكوين فرق عمل بمهارات وإمكانيات تتناسب مع أفكارهم وقدراتهم العلمية والعملية لخلق جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، ومن هنا أصبحت منظومة التعليم بالإنتاج الحربي منظومة متكاملة تلبي احتياجات الصناعة المصرية من حيث تخريج مهندسين وفنيين مدربين على أعلى مستوى في المصانع والمعامل والورش الإنتاجية المجهزة بأحدث الإمكانيات إلى جانب توفير فرص للتدريب والبحث العلمي بقطاع التدريب ومركز التميز العلمي والتكنولوجي التابعَين للوزارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن ما وصلوا إليه هو بداية لمستقبل لن يطلب بالنجاح إلا بالعمل الدائم على تنمية وصقل مهاراتهم العلمية والعملية والبحثية في مراحل حياتهم القادمة، مشددا أن يحرصوا على الاستفادة من كافة الفرص التي تتاح لهم لتحصيل العلم والمعرفة والخير، ومواكبة احدث سبل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد "محمد صلاح" لأولياء الأمور أن أبنائهم كانوا في أيد أمينة حريصة كل الحرص على مستقبلهم ليس فقط العلمى والمهنى ولكن العملى أيضاً، مشددا على اهتمام الوزارة بتمكين الشباب وتقديم كل الدعم لهم وأن تمكين الشباب أولوية هامة في استراتيجية الوزارة فهم مستقبل الأمة وطاقتها الأساسية للإبداع والابتكار التي تعد هي المحرك الرئيسي لنهضتها المنشودة، مضيفاً أنه تم تعيين عدد 6 من أوائل الخريجين كمعيدين طبقاً لخطة احتياجات الأقسام العلمية بالأكاديمية، كما تم تعيين عدد 2 من خريجى العام الماضى والحاصلين على تقدير عام تراكمى (A أو B) بشركات ومصانع الإنتاج الحربى، متابعا أنه سيتم هذا العام نفس الشئ بعد إجراء بعض الاختبارات والمقابلات الشخصية لهم حال رغبتهم في ذلك.

وخلال الحفل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمنح الطلاب شهادات التخرج، كما تم تكريم المتميزين فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وتم تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس.