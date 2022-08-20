بعد حُكم مرتضى منصور.. كيف تُنفذ الأحكام القضائية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

بعد صدور حُكم نهائي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس شهرًا بتهمة سبّ وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، زادت التساؤلات حول كيفية تنفيذ الأحكام في مصر.

يقول المحامي بالنقض ياسر سيد أحمد إنه بعد صدور الأحكام سواء جزئية أو استئنافية أو غيابية، يقوم موظف تنفيذ حصر الأحكام بالمحكمة بإصدار رقم حصر لها سواء أحكام حبس أو غرامة، ثم ترسل أرقام الحصر إلى موظف التنفيذ في قسم الشرطة.

وبالنسبة لتنفيذ حُكم حبس مرتضى منصور شهرًا، فقد صدر رقم حصر تنفيذ لقضيته حمل رقم 116 حصر حبس لسنة 2022 لتنفيذه.

أمّا عن التنفيذ، أوضح "سيد" في تصريحات لمصراوي، أن وحدة تنفيذ الأحكام بقسم الشرطة التابع لها النيابة محل الواقعة تقود مأمورية أمنية إلى عناوين المحكوم عليهم ليتم القبض عليهم وتنفيذ الحُكم، مشيرًا إلى أن الأحكام الحضورية مدة تنفيذها 10 أيام.

ومن جانبه، قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية إنه تمكن من وقف تنفيذ الحكم الصادر ضده، بتقديمه مذكرة النقض تحوي وجود تنازع اختصاص بين حكمين أحدهما صادر من محكمة الجنح "غرامة 10 آلاف" والآخر من المحكمة الاقتصادية "حبس شهر"، طالبا تعيين اختصاص المحكمة.

لكن المحامي بالنقض ياسر سيد، يشير إلى أن تقديم مرتضى منصور مذكرة النقض وإن حوت طلب تعيين الاختصاص أو طلب وقف تنفيذ الحكم "كشق مستعجل" لا توقف تنفيذ الحكم إلا بعد تحديد جلسة النقض وتسليم المتهم لنفسه قبل الجلسة.

كما ردّ محمد عثمان محامي "الخطيب" على تصريحات "منصور" في منشور على فيسبوك، قائلًا إن الحكم تنفيذه مستمرا إلى أن تقضي محكمة النقض بغير ذلك "وهذا غير جائز حدوثه قبل مرور شهرين مدة طعن المحكوم عليه وكذا النيابه العامة إضافة لمدة مماثلة على الأقل ليتم قيد القضية لدى محكمه النقض والنظر في تحديد جلسة من عدمه".

وأشار "عثمان" إلى أن قول "المحكوم عليه الهارب من تنفيذ الحكم بأن تقديمه طلب بتنازع الاختصاص لمحكمه النقض يوقف تنفيذ حكم حبسه ونشر ذلك في بعض المواقع هو قول مغلوط لو صح فلينشر شهادة تفيد ذلك".

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بتخفيف حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من سنة إلى شهر واجب النفاذ، في قضية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

متى تسقط العقوبة في الجنح؟

تنص المادة 528 من قانون العقوبات على أن العقوبة تسقط عن المتهمين في الجنح بمضي 5 سنوات.