زجاج ملون وعبارة مخالفة للقانون.. الداخلية تضبط قائد سيارة بدون لوحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قائد سيارة بدون لوحات معدنية ذات زجاج ملون بالمخالفة للقانون. رصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً سير سيارة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة بدون لوحات معدنية ذات زجاج ملون ومدون على الزجاج الخلفي "عبارة" بالمخالفة للقانون. باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها تحمل لوحة أمامية فقط، قيادة طالب (مقيم بمنطقة حلوان). عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

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