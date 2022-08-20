ذبحه بسكين..كشف ملابسات فيديو اعتداء شخص على كلب حتى نفوقه بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عامل بمحل بمنطقة جسر السويس لقيامه بقتل حيوان أليف "كلب" بالاعتداء عليه بسلاح أبيض.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً استياء عدد من المواطنين بمنطقة قباء بجسر السويس بالقاهرة من قيام عامل بمحل لبيع الدواجن بالتسبب في قتل حيوان أليف "كلب" بالاعتداء عليه بسلاح أبيض "سكين".

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.