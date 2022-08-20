ضبط شخصين استوليا على 17 مليون جنيه من مواطنين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين استوليا على 16 مليون و800 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً احتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي.

وأوضحت التحريات، تمكن المتهمان من الاستيلاء على 16 مليون و800 ألف جنيه من ضحاياهم وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها والتي وعدا بتوزيعها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم استهداف المتهمان وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.